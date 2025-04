SANTA MARINELLA - Entro il mese di maggio inizieranno gli interventi di manutenzione delle strade cittadine. I lavori, interesseranno il rifacimento del manto stradale di molte vie urbane del centro e della periferia. Lo annunciano il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati che danno ufficialmente il via alla manutenzione ordinaria delle strade comunali finanziata con contributo Regione Lazio per un importo di oltre 500mila euro. Allo stesso tempo, si interverrà sul rifacimento della segnaletica orizzontale, ridipingendo attraversamenti pedonali e segnali di stop su gran parte della Via Aurelia, della zona Maiorca e di Santa Severa. Le strade che saranno oggetto di intervento di asfaltatura sono: via Cavour, la Statale Aurelia all’altezza di Piazza Civitavecchia, di via Rucellai in direzione Civitavecchia, di via Padre Lorenzo direzione Roma con realizzazione della corsia pedonale, di via della Conciliazione a piazza Civitavecchia. Via Padre Lorenzo, da intersezione con via Aurelia sino a via Meleagro, via Pirgus, Via Giulio Cesare da via Pirgus a via Latina, Lungomare Marconi da via degli Scipioni a via Odescalchi, Via del Terminillo, Via San Michele, via Ulpiano, via Saffi, via Latina, via Don Augusto Ranieri, via Roma da Piazza Trieste al Porticciolo, via Oberdan e via Castronovo, entrata del campo sportivo e palazzetto dello sport, Via Aurelia Vecchia, da via dei Cipressi fino incrocio dell’Aurelia e da via dei Cipressi fino incrocio con via Aurelia. Via Aurelia dall'intersezione con via Aurelia Vecchia fino a via delle Vignacce ed infine il sottopasso dell’autostrada in Valdambrini a Colfiorito.©