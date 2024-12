TARQUINIA – Manutenzione ordinaria ai pali dell'illuminazione: l'uscita autostradale per Tarquinia, situata lungo la carreggiata nord dell'A12, tratto Civitavecchia porto - Tarquinia, sarà chiusa al traffico dalle 22 del giorno 11 settembre 2024 fino alle 3 del giorno 12 settembre 2024.

Lo segnala la Sat. Gli utenti diretti a Tarquinia potranno pertanto utilizzare l'uscita autostradale di Monte Romano, situata al km 70+600, e seguire le indicazioni per: "Autostrada A1, Monte Romano, Vetralla, Viterbo, Orte", per poi proseguire lungo la SS1 Bis, e al km 3+450 circa, svoltare a sinistra per Tarquinia.

