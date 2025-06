CERVETERI – Messi a ruolo gli avvisi bonari della Polizia locale. L’obiettivo? Semplice, recuperare i soldi delle multe pregresse relative al codice della strada. È con la determina numero 988 pubblicata sull’Albo pretorio del municipio che si è messa in modo la nuova procedura per ottenere le somme del 2022 da parte di chi, finora, non ha provveduto a regolarizzare la propria situazione. Centinaia e centinaia di automobilisti non hanno ancora saldato il proprio debito e si è creato un buco per centinaia di migliaia di euro, almeno 400mila, come confermato dal comandante della Municipale di via Friuli, Cinzia Luchetti. La volontà del Comune, in sinergia con la Polizia locale naturalmente, è di utilizzare queste risorse extra per la sicurezza stradale. Le varie proposte sono state messe nero su bianco su documento programmatico dei prossimi 3 anni. Al Granarone si fanno i conti anche sulle stime future. Entro il 2027, sempre formulando una media degli ultimi anni, il Granarone potrà incassare dalle contravvenzioni quasi 3 milioni di euro. Oltre 150mila saranno riservati alla sostituzione e all’ammodernamento e messa a norma della segnaletica stradale sul territorio etrusco. Stessi numeri praticamente per il controllo e l’accertamento delle violazioni in merito alla circolazione stradale anche con l’acquisto, se necessario, di mezzi e attrezzature come ad esempio dei velox mobili. Circa 300mila euro, il comune cerveterano lo impiegherà per la manutenzione delle strade, quelle di proprietà naturalmente, posizionando anche delle barriere a bordo della carreggiata, dossi e dissuasori di velocità nei punti considerati più critici. La maggior parte delle contravvenzioni si è basata sui “flash” scattati ai semafori della via Aurelia agli ingressi di Cerenova. Piuttosto emblematico il dato con 4mila euro di multe solamente nel 2024. Segno evidente che su questo punto il progetto è azzeccato eccome perché gli automobilisti indisciplinati mettono in pericolo la loro vita e quella degli altri con le manovre azzardate sulla statale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA