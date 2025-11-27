CERVETERI – Tante polemiche ancora per il consiglio comunale che non si è tenuto ieri sera al Granarone ed è stato rinviato a questa sera alle 20. Una maggioranza che evidentemente continua ad andare avanti a tastoni alla ricerca di perenni situazioni di equilibrio. L’opposizione non le ha mandate a dire. Si è fatto sentire il consigliere comunale Lamberto Ramazzotti, molto critico. «E pensare che il consiglio era stato convocato dalla stessa maggioranza – è lo sfogo di Ramazzotti – i consiglieri di maggioranza sono usciti dall’aula ed è saltato il numero legale e la seduta non ha avuto inizio. Siamo nel ridicolo, si gioca con i problemi della città, non c’è più dignità»