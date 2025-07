SANTA MARINELLA - Al Banzai Sporting Club di Santa Marinella, Centro Federale della Federazione Surfing Sci Nautico e Wakeboard, è approdato il gruppo di Mamme Avventura, giunto dalla Provincia di Rieti per scoprire la bellezza del Surf e di questo territorio. Il surf è una disciplina olimpica che sempre più appassiona i giovani perché lega il gesto tecnico al senso di libertà, infondendo l’amore per il mare e la natura in generale. L'iniziativa ha visto le mamme avvicinarsi al surf, uno sport che, come sottolineato significa libertà. A testimoniare l'importanza dell'evento e il costante supporto alle attività sportive locali, il Sindaco Pietro Tidei, il Consigliere Federale Omar Micheli, il Tecnico Federale di II Livello Fabrizio Cimini e Emanuela Perilli, Presidente Regionale FISSW-Lazio. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di promozione degli sport acquatici e del legame con l'ambiente, valori che la federazione le amministrazioni locali continuano a sostenere con entusiasmo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA