Nel corso dell’ultima settimana, personale della squadra mobile della questura di Viterbo ha tratto in arresto due uomini, pregiudicati, residenti nel capoluogo, in ottemperanza ad altrettanti provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria.

In un caso, gli agenti della sezione reati contro la persona e fasce deboli hanno eseguito un ordine di carcerazione disposto dalla Procura di Civitavecchia a carico di un 41enne tunisino, condannato in via definitiva alla pena di tre anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Nell’altro, gli agenti della sezione reati contro il patrimonio hanno dato attuazione ad un ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Viterbo nei confronti di un 38enne viterbese. Quest’ultimo dovrà scontare la pena detentiva di tre anni e tre mesi comminatagli per i reati di rapina, lesioni, falso ideologico, nonché per non aver osservato le prescrizioni a lui imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Al termine delle formalità di rito, entrambi i prevenuti sono stati associati presso la locale casa circondariale Nicandro Izzo.