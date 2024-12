TARQUINIA - Nei giorni scorsi la polizia ha proceduto all’arresto di un 48enne, residente a Tarquinia, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda è iniziata con la denuncia della ex compagna dell’uomo, a seguito della quale è scattato il “Codice rosso”, una procedura che prevede in tempi rapidi il compimento di tutte le indagini necessarie a riscontrare l’accaduto. All’uomo, ritenuto violento e pericoloso per la donna, era inizialmente stato notificato un provvedimento dell’autorità giudiziaria di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di recarsi nel Comune di Montalto di Castro.

Poiché l’indagato, incurante di ciò, ha continuato a frequentare quel territorio comunale, è stata avanzata la richiesta di aggravamento con una misura più idonea a proteggere la vittima da ulteriori rischi.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha così emesso il decreto che dispone la custodia cautelare in carcere per il soggetto, provvedimento eseguito prontamente dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia, che lo hanno accompagnato nella casa di reclusione.

