Tragedia questa mattina a Vetralla dove un uomo di 55 anni è stato trovato morto nei pressi della sua abitazione, colto con tutta probabilità da un malore. Si chiama Nicolas Vramant, era originario di Roma e aveva una seconda casa nella Tuscia. Il corpo senza vita è stato trovato in un deposito di attrezzi esterno alla sua abitazione. A fare la drammatica scoperta è stata la compagna dell’uomo che, non vendendolo rientrare, è andata a cercarlo trovandolo riverso a terra e ormai privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato senza successo di rianimarlo, e i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Con tutta probabilità si è trattato di una morte avvenuta per cause naturali.