MONTALTO DI CASTRO - Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Viterbo, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale ha preso parte il Comune di Montalto di Castro . L’incontro è stato convocato al fine di esaminare le misure di sicurezza connesse al significativo afflusso turistico che interessa il litorale durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla prevenzione di episodi riconducibili a fenomeni di cosiddetta “malamovida”.

La riunione ha costituito un momento di confronto operativo tra le istituzioni coinvolte, volto a monitorare l’andamento dei fenomeni di interesse e a valutare l’efficacia delle strategie adottate per garantire condizioni di sicurezza e vivibilità nei luoghi maggiormente frequentati. Nel corso dei lavori sono stati analizzati i dati relativi agli interventi effettuati dalle forze dell’ordine nel corso dell’attuale stagione estiva, anche in comparazione con quelli degli anni precedenti. Il quadro emerso restituisce un trend in miglioramento, con una sensibile riduzione delle segnalazioni e una tempestiva capacità di intervento da parte degli operatori di polizia.

«A titolo esemplificativo – spiegano dalla Prefettura – si è registrata una diminuzione del 100% nel numero di rapine (da uno a zero delitti commessi), una riduzione di circa il 66% nei casi di estorsione (da tre ad un delitto commesso) e un calo dell’80% negli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (da dieci a 2 delitti commessi). Tale risultato si inserisce nel solco di un sistema di sicurezza già consolidato, che ha beneficiato di un rafforzamento delle sinergie interistituzionali e di una crescente consapevolezza da parte degli attori locali, in particolare degli esercenti, il cui contributo si è rivelato determinante in chiave preventiva».

Il Comune di Montalto di Castro ha evidenziato l’avvenuta «implementazione delle dotazioni strumentali della Polizia locale, accompagnata da un’intensificazione dei controlli di natura amministrativa».

«In tale ambito – fa sapere la Prefettura – sono stati promossi progetti di sensibilizzazione rivolti ai gestori dei pubblici esercizi che ospitano eventi durante la stagione estiva, con particolare riguardo al rispetto degli standard di sicurezza e al controllo degli avventori, anche mediante l’impiego di servizi di vigilanza privata. In questo senso, i controlli amministrativi condotti dalle Forze di polizia hanno restituito un quadro complessivamente positivo in merito alla gestione delle attività e dei servizi rivolti al pubblico. Ulteriori interventi dell’amministrazione comunale hanno riguardato la riqualificazione e la restituzione alla fruizione pubblica di spazi comuni, in particolare aree verdi, anche al fine di renderli maggiormente presidiabili e funzionali alla sicurezza urbana. È stato, inoltre, rilevato un incremento delle misure di prevenzione adottate, tra cui l’applicazione del foglio di via obbligatorio e del cosiddetto “Daspo Willy”. Tale intensificazione non è riconducibile alla presenza di particolari criticità, bensì alla rinnovata attenzione e all’impegno costante profuso dalle forze dell’ordine nel presidio del territorio, in un’ottica di prevenzione efficace e tempestiva».

In conclusione, il prefetto ha espresso apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato dal Comune di Montalto di Castro, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, nonché per l’efficace coordinamento assicurato dalle forze di polizia, il cui operato ha consentito di calibrare i servizi in funzione delle esigenze del territorio. Ha infine ribadito l’importanza di una risposta sinergica tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e serenità per residenti e visitatori.

