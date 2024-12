MONTALTO - Si è tenuto nella giornata odierna, giovedì 18 luglio 2024, presso la Prefettura di Viterbo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’ordine del giorno le misure per contrastare possibili episodi di mala movida sul litorale viterbese durante la stagione estiva.

Oltre ai vertici di Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, erano presenti anche la sindaca di Montalto di Castro ed il vicesindaco di Tarquinia, accompagnati dai rispettivi Comandanti della Polizia locale.

Nel corso della riunione è stato rinnovato l’invito alle amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti idonei a limitare il verificarsi di contesti situazionali di rischio e ad intensificare i controlli (anche per i profili di polizia amministrativa) finalizzati a prevenire e reprimere casi di somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minori, elevando le dovute sanzioni amministrative.

Le Forze di Polizia, in aggiunta all’ordinario controllo del territorio, assicureranno per tutto il periodo estivo interventi straordinari di prevenzione anche in occasione dei fine settimana, intensificando l’attività investigativa di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I rappresentanti delle amministrazioni comunali intervenuti sono stati sensibilizzati a fornire il necessario supporto e garantire la collaborazione delle rispettive Polizie locali anche nei servizi che saranno effettuati al di fuori del consueto orario di servizio, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’azione delle Forze dell’ordine nel delicato contesto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA©RIPRODUZIONE RISERVATA