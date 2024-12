LADISPOLI - Mala movida ancora sotto i riflettori. Il nuovo dirigente del commissariato di via Vilnius, il commissario capo Fabio De Angelis, già al suo insediamento aveva annunciato maggiori controlli per cercare di dare una risposta concreta ed esaustiva ai tanti residenti che continuano a lamentare un eccessivo livello di decibel anche e soprattutto durante le ore notturne. E come promesso la task force era già partita il fine settimana successivo al suo insediamento. Avvertiti i gestori delle attività commerciali la task force è tornata operativa già da ieri con i controlli scattati nelle varie attività commerciali, con proposte di chiusura dei locali e con altri gestori che invece non hanno proprio aperto i battenti per evitare contestazioni.

A scendere in campo Polizia di Stato e Capitaneria di porto con i controlli che proseguiranno per tutta l'estate.

I CONTROLLI

Nello specifico, proprio ieri sera - inizio di un nuovo fine settimana di "passione" per i residenti soprattutto del centro e del lungomare - i controlli delle forze dell'ordine hanno portato alla sanzione di un bar. È di 2mila euro la multa che dovrà ora pagare. Nel mirino la conservazione degli alimenti con l'ispezione condotta dagli uomini della Guardia Costiera guidati dal comandante Cristian Vitale. Stesso locale in cui gli agenti, coordinati dal commissario capo Fabio De Angelis, hanno riscontrato la presenza di alcuni pregiudicati e la vendita di alcol a minori. Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni con posti di blocco agli ingressi della città e nei punti più nevralgici. Fari puntati anche per le vie del centro e nei pressi dei supermercati del territorio, dove alcuni utenti sono stati vittime dei borseggiatori. L'ultimo proprio nei giorni scorsi nei pressi di un'attività commerciale in viale Europa dove una signora è stata derubata della borsa (posizionata sul sedile del passeggero della sua auto) col "trucco della monetina". La task force si muoverà ancora, poi, sulle spiagge del litorale e in particolare nell'area nord dove sono stati segnalati degli accampamenti abusivi in spiaggia. Qualche giorno dopo ferragosto una tendopoli era stata sgomberata da Capitaneria e Polizia in un tratto dell'arenile del lungomare Regina Elena.

