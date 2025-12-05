S. MARINELLA – Presentato a Roma il programma degli eventi relativi alla manifestazione la Magia del Natale, che si terrà dall’8 dicembre al 6 gennaio 2026 al castello di Santa Severa. L’evento, organizzato dalla società Laziocrea, offrirà ai cittadini una esperienza emozionante e indimenticabile. Il Villaggio di Natale che prenderà vita alla Spianata dei Signori, accessibile tutti i giorni, sarà il biglietto da visita alle attrazioni più amate, una pista di ghiaccio circondata da luci e musica e la tradizionale giostra antica con i cavalli che farà tornare tutti bambini. A impreziosire il percorso, luminarie dedicate, alberi di Natale scintillanti, stand con dolci della tradizione, e un presepe artistico curato dall’Associazione Italiana Amici del Presepe in sala Nostromo regaleranno scorci evocativi e un’atmosfera calda e accogliente. “La Magia del Natale al castello di Santa Severa è un’occasione per valorizzare uno dei luoghi più identitari del nostro territorio – dice il presidente della Regione Francesco Rocca - per la Regione Lazio la cultura è un pilastro, non un accessorio, è ciò che rafforza la nostra comunità e la rende capace di dialogare con il mondo senza perdere le proprie radici. Grazie al lavoro svolto in questi mesi, il castello è tornato a essere un polo culturale vivo, ricco di iniziative e aperto a tutti. Per quasi un mese offrirà installazioni, spettacoli, musica e attività pensate per ogni età, unendo la magia delle feste alla sua storia millenaria. Ringrazio l’assessore Simona Baldassarre, Laziocrea e tutti i partner istituzionali per il percorso condiviso. Continueremo a investire nel castello e nelle meraviglie del nostro territorio”. “Il Natale al castello a Santa Severa – sottolinea l’assessore alla cultura Simona Baldassarre – è un appuntamento di grande valore simbolico e culturale, capace di fondere la magia delle festività con la riscoperta delle nostre radici e delle nostre tradizioni. È un momento atteso da grandi e piccini, che ogni anno rende questo luogo ancora più vivo e accogliente. Particolarmente significativo è che l’iniziativa sia completamente gratuita per le famiglie, un segnale concreto di attenzione che permette di vivere pienamente la bellezza del nostro patrimonio. Il castello è uno dei monumenti più rappresentativi del territorio, e la regione Lazio intende continuare a valorizzarlo attraverso eventi capaci di coniugare cultura, turismo e identità, favorendo la destagionalizzazione dell’offerta e promuovendo l’Etruria meridionale come destinazione turistica di riferimento”. L’inaugurazione dell’evento è prevista per l’8 dicembre alle 11.30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta la celebrazione della Santa Messa, che darà ufficialmente avvio alle festività. Le celebrazioni proseguiranno poi nelle date del 14, 21 e 24 dicembre, e dell’1, 4 e 6 gennaio

