S. MARINELLA - Edizione 2025 da record per “La Magia del Natale” a Santa Severa, arrivata al termine di un anno straordinario per il castello. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, nonostante le avverse condizioni meteo che hanno pesantemente penalizzato gli ultimi giorni, l’appuntamento natalizio tradizionalmente promosso dalla Regione Lazio e organizzato da Laziocrea all’interno della fortezza affacciata sul mare ha fatto registrare 40mila presenze, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della programmazione invernale del centro Italia, in virtù della sua capacità di offrire a famiglie e visitatori la possibilità di immergersi gratuitamente in un’atmosfera magica e gioiosa. Si è trattato, tra l’altro, di un risultato che si inserisce in un quadro complessivo estremamente positivo per il borgo: il 2025 è stato un anno da primato, confermando il Castello di Santa Severa come uno dei poli culturali e turistici più attrattivi del Lazio. L’anno appena concluso ha fatto registrare infatti l’arrivo di circa 230.000 persone, premiando una programmazione articolata e continuativa, capace di intercettare pubblici diversi, lungo tutto l’arco dei 12 mesi. Nel dettaglio, la programmazione ordinaria del complesso monumentale ha accolto circa 110.000 visitatori, includendo i Musei e i clienti dell’Ostello. A questi si sono aggiunti gli 80.000 spettatori della stagione estiva, che nei mesi di luglio e agosto ha proposto un cartellone di spettacoli e iniziative culturali per tutti i gusti e tutte le età. A chiudere l’anno da incorniciare, i 40.000 ospiti della manifestazione natalizia appena conclusa. «Il Castello di Santa Severa – ha commentato l’Assessore regionale a Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile, Simona Renata Baldassarre – si conferma un modello virtuoso di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, capace di coniugare qualità della programmazione, attrattività turistica e destagionalizzazione dell’offerta. I risultati registrati nel corso del 2025, in termini di presenze e partecipazione, testimoniano l’efficacia di una visione che punta su eventi distribuiti durante tutto l’anno e su una proposta culturale inclusiva. In questo quadro, la rassegna “La Magia del Natale” rappresenta uno degli appuntamenti più significativi, per la sua capacità di coinvolgere famiglie e visitatori in un’esperienza condivisa di incontro, tradizione e intrattenimento. Le festività diventano così un’occasione strategica per rafforzare l’identità dei luoghi e promuovere l’Etruria meridionale come destinazione culturale e turistica in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio, anche oltre i confini regionali». “Il successo del Castello di Santa Severa è il frutto della bontà di un progetto che vede Laziocrea impegnata nella concretizzazione degli indirizzi concepiti dalla Regione Lazio, con lo scopo di valorizzare e promuovere la cultura e la socialità all’interno dei siti storici e artistici che fanno parte del proprio patrimonio immobiliare – ha aggiunto il Presidente di Laziocrea, Marco Buttarelli - in questo contesto il Castello, ma anche gli altri spazi da noi gestiti, si trasformano in contenitori in cui il pregio della location diventa il catalizzatore attorno al quale costruire eventi in grado di venire incontro alle esigenze di un pubblico che mostra di apprezzare molto la nostra proposta. Ringrazio, a questo proposito, la Regione Lazio, per l’ennesima attestazione di fiducia, e il personale di Laziocrea, per l’impegno e la dedizione con cui lavora per fare in modo che tutto ciò accada”. L’organizzazione delle attività della rassegna “La Magia del Natale”, così come le altre iniziative che vedono protagonista il Castello di Santa Severa, è stata curata da Laziocrea. Il progetto è stato promosso dalla Regione Lazio, d’intesa con il MiC e il Comune di Santa Marinella.

Dal 7 gennaio al Castello di Santa Severa è tornato l’orario invernale di apertura: dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00; sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 17.00; chiusura il lunedì.

