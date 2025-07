Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente, insieme alla madre, avvenuto nella notte a Tuscania. Il fatto è avvenuto in strada Dogana. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’auto con a bordo madre e figlio si è scontrata con un’asfaltatrice.

L’impatto è stato violento e madre e figlio sono rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del 118 per il giovane è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Viterbo dove è ricoverata in gravi condizioni anche la madre ma nessuno di loro sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.