SANTA MARINELLA – Il responsabile cittadino della Lega Maddaloni, si dice soddisfatto per l’incontro avuto in Regione con l’assessore alle politiche abitative Ciacciarelli, in merito al finanziamento per ristrutturare i 47 alloggi di edilizia popolare di via Elcetina.

“Ho avuto il piacere di accompagnare la presidente del comitato cittadino per l'emergenza abitativa Stefania Abbatiello in Regione – dice Maddaloni - per dare voce alle necessità del territorio in modo sano e trasparente, durante un incontro con il nostro assessore alle politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli. La politica del fare, significa essere al fianco delle persone, dei gruppi e dei comitati, come stiamo facendo con la Lega Salvini Premier Santa Marinella. La nostra priorità è metterci a disposizione per costruire insieme percorsi concreti, orientati a obiettivi reali e progetti utili per il territorio. Dialogare in modo costruttivo, ascoltare i bisogni e trovare soluzioni condivise sono i nostri strumenti per portare risultati tangibili per la città. Un esempio concreto è l’impegno sul progetto abitativo di via Elcetina, dove, grazie al grande lavoro dell’assessore Ciacciarelli, sempre attento alle esigenze del nostro territorio, del suo entourage e la tenacia del presidente del comitato Stefania Abbatiello, si stanno raggiungendo importanti risultati per rispondere alle esigenze di molte famiglie in attesa di una casa”.

