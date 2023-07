FIUMICINO - «Il Comune diffonde l’allerta meteo per le alte temperature ma i nostri figli che frequentano i nidi comunali d’estate sono costretti a trascorrere questi giorni d’emergenza in strutture non idonee, in quanto sprovviste di aria condizionata».

E’ la segnalazione giunta alla nostra redazione da una famiglia di Fiumicino che usufruisce del servizio di nidi comunali aperti durante il periodo estivo. Peccato, però, che i nidi gestiti direttamente dal Comune non siano provvisti di aria condizionata.

E così, bambini e maestre sono costretti a vivere questi giorni di “inferno” tra muri e locali roventi.

«Se d’inverno quando i termosifoni non sono funzionanti le scuole vengono chiuse, allora lo stesso criterio si dovrebbe mantenere anche d’estate col caldo - ci racconta il papà -. Lo scorso anno l’altro nostro figlio ha frequentato un nido privato ma convenzionato col Comune. La struttura aveva l’aria condizionata. Quest’anno, invece, nostra figlia è stata ‘dirottata’ a Maccarese.

Ma il nido ‘L’isola che non c’è’ non è provvista di questo. Maestre e bambini grondano sudore.

E se consideriamo che l’orario è 9-16, sono più le ore di afa che non quelle di fresco che i bambini trascorrono tra i locali roventi. Abbiamo pagato la retta ma siamo costretti da diversi giorni a tenere a casa la nostra piccola perché lì non si può stare. E come noi altri genitori hanno optato per questa decisione».

Una situazione drammatica che è stata portata all’attenzione della nuova Amministrazione comunale.

La nostra redazione ha raggiunto telefonicamente il delegato alla Scuola, il dottor Tasciotti, che ha precisato: «Siamo a conoscenza di questa situazione. E’ un problema grave, mai affrontato in passato, che puntiamo a risolvere col prossimo bilancio.

Purtroppo, al momento, le finanze non ci permettono di agire in questo senso.

La nuova Giunta si è insediata appena un mese fa e in così poco tempo non si possono risolvere questo tipo di emergenze.

Ma per il prossimo anno ci impegneremo affinché, anche tramite fondi regionali e governativi, si riescano ad avere i soldi per installare condizionatori non solo in questo ma in tutti i nidi che apriamo d’estate.

E’ un impegno serio e al prossimo Bilancio un capitolo sarà sicuramente dedicato a questo».