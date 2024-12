FABRICA DI ROMA in lutto per la morte di Doriano Pedica, per anni responsabile dell'ufficio Cultura del Comune. Una figura storica del paese, promotore di decine e decine di iniziative. Un amico di tutti.

L'amministrazione comunale prima come amico e poi come ex dipendente dell'ente. «Ho avuto con Doriano - afferma il sindaco Claudio Ricci - un rapporto non sempre convergente, ma un tratto ci ha sempre accomunato: l'amore per il nostro paese», ricoda il primo cittadino a nome dell’amministrazione.

Pedica, 70 anni, lascia i figli Riccardo e Michele, la nipote Kiara e la sorella Angela.

