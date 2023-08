Vito Di Noto, Presidente provinciale della sezione AISM di Viterbo. Ha sempre portato avanti il suo impegno con tenacia e passione nonostante alcune difficoltà con le quali ogni giorno conviveva. Priorità assoluta nel lavorare in rete con Associazioni, Istituzioni e quanti potevano essere coinvolti nel garantire un corretto e completo percorso di presa in carico e quindi una migliore qualità di vita.

Che possa essere un esempio di vita nel mondo del terzo settore e non solo affinché tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo, possa dare seguito a quanto avviato nell'intero contesto territoriale.

Un pensiero e un'attenzione va a tutta la famiglia che lo affiancava nel suo prezioso lavoro in associazione e presso la sezione provinciale.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10 presso la Chiesa del Murialdo