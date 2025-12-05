ALLUMIERE – L’Università Agraria di Allumiere ha portato ancora una volta in alto il nome della comunità locale, dei Monti della Tolfa e dell’intera Regione Lazio prendendo parte alla 127ª edizione della Fieracavalli di Verona, una delle più prestigiose manifestazioni equestri internazionali. L’ente ha presentato due esemplari di razza tolfetana provenienti dai propri allevamenti, con risultati che confermano l’eccellenza del lavoro zootecnico portato avanti sul territorio.

Protagoniste dell’esposizione sono state le cavalle “Novella” e “Quintina”, ambasciatrici del patrimonio genetico e culturale della razza tolfetana.

Novella, cinque anni, si era già distinta nel 2023 conquistando il primo premio nella Vetrina del Cavallo Tolfetano di Canale Monterano. A lei si è affiancata Quintina, giovane esemplare di un anno che nel 2025 ha ottenuto la vittoria di categoria e il prestigioso titolo “Best in Show”, riconosciuta come miglior soggetto morfologico nella medesima vetrina di Canale Monterano.

Un risultato di rilievo, che sottolinea la crescita qualitativa degli allevamenti del territorio e la capacità dell’Università Agraria di Allumiere di farsi portavoce dell’identità locale in contesti nazionali.

Un ruolo determinante nella partecipazione all’evento è stato svolto dall’Associazione Nazionale Cavallo Tolfetano di Allumiere, che ha condiviso il percorso espositivo insieme all’Ente, presentando cinque cavalli tolfetani ed offrendo supporto organizzativo. Un riconoscimento particolare va al presidente Alfredo Stampigioni e ai soci Marta Papa, Luca Buzzi, Daniele Piermarini, Maria Sgamma, Luca Ercoli, Luigi Piermarini e Domenico Lazzari, per il costante impegno nella tutela e valorizzazione della razza.

Un ringraziamento viene rivolto anche alla consigliera Silvia Caravaglia, già assessore alla zootecnia dell’Università Agraria, che ha curato la logistica dell’Ente durante la manifestazione, e a Antonio Vela, delegato per la promozione delle eccellenze agroalimentari e territoriali. Grazie a loro, prodotti locali come la pasta di grano duro Senatore Cappelli, la carne Maremmana e iniziative di valorizzazione turistica come il Cammino dei Minatori hanno trovato spazio e visibilità anche a Verona.

Un ulteriore ringraziamento viene espresso nei confronti degli enti ARSIAL e ANAREAI per l’ospitalità e la messa a disposizione dei box necessari alla partecipazione degli animali alla kermesse.

“Abbiamo portato in alto il nome della nostra comunità, mostrando il valore dell’allevamento tolfetano e l’importanza del nostro territorio – dichiara il presidente dell’Università Agraria, Daniele Cimaroli –. Un risultato frutto di lavoro, passione e collaborazione tra istituzioni e volontari.”

La presenza dell’Università Agraria di Allumiere alla Fieracavalli di Verona si conferma dunque un successo culturale, zootecnico e promozionale, che rafforza l’immagine del Cavallo Tolfetano e testimonia l’impegno del territorio nel custodire e far conoscere il proprio patrimonio ambientale, agricolo e identitario.

