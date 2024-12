CIVITAVECCHIA – Una serata da tutto esaurito sul litorale. Ristoranti e locali pieni dal Pirgo alla Marina, posti a sedere esauriti lungo tutto il muretto, nelle aiuole, sulle panchine e all’anfiteatro, per attende lo scoccare delle 23.30, con l’inizio del tradizionale spettacolo pirotecnico.

Un Ferragosto di grandi numeri, quello di ieri, che ha visto i civitavecchiesi e non solo riversarsi in centro per godere della serata con amici e familiari.

Alta l’attenzione anche da parte delle forze dell’ordine con carabinieri, polizia e polizia locale impegnati a garantire la sicurezza nella zona. Pattuglie a piedi e in auto, con viale Garibaldi chiuso al transito veicolare.

Applausi poi per i fuochi d’artificio: venti minuti di spettacolo pirotecnico colorato che hanno tenuto tutti con il naso all’insù: fiori, anelli, salici piangenti, fontane e scie luminose, effetti e coreografie da mare e in cielo con i cittadini che hanno apprezzato, ricambiando con applausi durante e a fine spettacolo.