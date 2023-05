LADISPOLI – I parcheggi torneranno ad essere a pagamento sull’intero lungomare. Resteranno attivi fino al 3 settembre. La municipalizzata Flavia Servizi lo comunicato in una nota stampa. Posti tariffati sull’intero tratto centrale di via Regina Elena e su tutte le vie limitrofe che conducono al centro e alla piazza principale. Ticket da esibire sul cruscotto anche sul lungomare di via Marco Polo e nell’area nord della città che comprende via Fregene, dall’intersezione con via Arenile di Torre Flavia fino al mare, poi via Santa Marinella, via San Remo, via Arenile di Torre Flavia in direzione Roma. Stesso discorso per l’altra parte del litorale e cioè in via Marina di Palo. Cittadini e turisti potranno pagare la sosta delle strisce blu anche con il proprio smartphone grazie alle app “Telepass Pay” e “EasyPark” senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa. Sempre la Flavia informa che le auto al servizio di portatori di handicap potranno essere parcheggiate gratuitamente senza limiti di orario sulle strisce blu presenti sul territorio comunale. Analogo discorso per i veicoli a trazione elettrica e ibrida. «Per usufruire di tale agevolazione – scrive Flavia Servizi - i proprietari o conducenti del noleggio dei veicoli dovranno compilare il modulo per richiedere il permesso di parcheggio gratuito al link https://www.comunediladispoli.it/parcheggio-auto-elettriche-e-ibride/index.php». Qualora il richiedente dovesse ricevere una contravvenzione in questo lasso di tempo della richiesta, valutata dal personale preposto entro 5 giorni lavorativi, potrà recarsi presso il comando di Polizia Locale di viale Mediterraneo per richiedere l’annullamento del verbale. Per tutte le informazioni sugli abbonamenti semestrali e annuali il punto di riferimento è il chiosco di piazza Rossellini. Per ulteriori informazioni si può scrivere anche a parcheggi@flaviaservizi.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA