SANTA MARINELLA - Il Palazzetto dello Sport è stato il magnifico palcoscenico di un evento pugilistico di risonanza internazionale, culminato con la vittoria di Luca D'Ortenzi, che si è aggiudicato il titolo Ebu Silver dei pesi Massimi Leggeri. Un titolo continentale a lungo inseguito, una cintura che consacra una straordinaria carriera. Un successo ottenuto al termine di dodici intense riprese contro lo spagnolo Carlos Lamela, in un incontro trasmesso in diretta su Rai Sport. Atmosfera elettrizzante, pubblico emozionato e partecipe all'interno del palazzetto, cornice ideale per un evento di tale prestigio. Ad accogliere gli ospiti il Sindaco Pietro Tidei, affiancato in rappresentanza dell'amministrazione dal Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, dai consiglieri Alessio Magliani e Alessio Rosa, oltre naturalmente all’assessore allo sport Marina Ferullo. Proprio l'assessore ha espresso la sua profonda soddisfazione nel vedere simili eventi in città che la portano ad essere protagonista dello sport italiano e europeo. Presenti gli organizzatori e i promotori della serata, come Maurizio ed Alessandro Sebastiani, vertici della Santa Marinella Ring. Il Sindaco Pietro Tidei, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato dopo aver effettuato la premiazione. “Ancora una volta, siamo estremamente contenti di aver ospitato a Santa Marinella, nella cornice di un Palazzetto dello Sport completamente rinnovato, vero fiore all'occhiello della nostra Città dello Sport, un evento internazionale di tale portata, con la presenza e la diretta di Rai Sport. Ho assistito a un bellissimo incontro e mi congratulo vivamente con il campione per la sua straordinaria prestazione. Un successo, dunque, che va oltre il ring, proiettando Santa Marinella ancora una volta sul palcoscenico sportivo internazionale”.

