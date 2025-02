CERVETERI – Non c’è pace su via Settevene Palo Nuova, arteria provinciale interessata da una maxi bonifica di Città Metropolitana e del Comune relativa a una mega discarica a cielo aperto. Anche in questi giorni, in attesa che venga completa la pulizia delle strade, gli incivili sono tornati in azione depositando rifiuti non solo nello stesso punto, ma anche a 500 metri di distanza in direzione di Cerveteri. In queste ora è cresciuto il malcontento della popolazione che non ha risparmiato critiche sui social con allegati i rifiuti. Si trova un po’ di tutto, dai sacchetti della spazzatura non differenziata, alla plastica, fino a scarti edili, calcinacci e resti di potature. Un biglietto da visita pessimo per chi percorre questa zona con l’aggravante delle buche e del dissesto di una pavimentazione ridotta a brandelli dove in alcune zone si può procedere solo a 30 chilometri orari. «Ci vuole pazienza – rassicura il neo assessore a Igiene e Ambiente del comune di Cerveteri, Alessandro Gnazi – purtroppo parliamo di montagne di rifiuti sparsi per chilometri e chilometri che si sono accumulati per mesi. E bisogna dare tempo anche ai netturbini per la mole di lavoro da effettuare in questa mega discarica abbandonata. Chiaro, gli incivili magari se ne sono approfittati in questi giorni ma posso dire che la nostra volontà è quella di porre fine a queste azioni scellerate e magari dopo l’installazione delle fototrappole si otterranno anche dei risultati importanti sotto questo punto di vista. Non molleremo la presa e questo possiamo dirlo». Riguardo ai dispositivi elettronici il primo cittadino, Elena Gubetti, ha confermato lo stanziamento di 20mila euro di Città Metropolitana.

