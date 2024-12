Carabinieri in prima linea nella lotta allo spaccio. Proprio in tale ambito, dal 1° settembre ad oggi, hanno arrestato ben 22 persone legate, a vario titolo, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le droghe sequestrate sono di diverso genere, altamente pericolose e vanno dalla ketamina, meglio conosciuta come la droga dei cavalli, ai funghi allucinogeni cui sono da aggiungere gli esorbitanti quantitativi di marjuana sottratti al mercato clandestino.

Tra le ultime operazioni sorprendente è stato il sequestro di una serra di piante di marijuana ricavata all’interno di un capannone industriale avvenuto a settembre. In quell’occasione, i militari sequestrarono 6 chili di marijuana pronta per l’immissione sul mercato della morte e 2000 piante di marijuana, quantitativi che, da soli avrebbero consentito di ricavare oltre 170.000 dosi, e attrezzature per un valore di oltre 1 milione di euro.