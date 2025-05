CERVETERI - Lorenzo e Santiago. Due fratelli uniti non solo dal legame di sangue ma anche dall'amore e la passione per il ciclismo. Santiago, 18 anni, sta gareggiando in Turchia con la sua nuova squadra Vfgroup Bardiani Csf Faizanè dopo essere diventato professionista. Lorenzo, più piccolo di 2 anni, è reduce del campionato italiano di cronometro a squadre dove ha conquistato la medaglia d'argento. E ovviamente, per lui, è scattata la festa in città. Una medaglia d’argento ottenuta nonostante un guasto meccanico dello stesso Ferraro che però ha saputo reagire riprendendo terreno e agganciando i suoi compagni. È un fenomeno anche nel ciclocross. Solo pochi mesi fa si è laureato campione regionale di nella categoria Allievi. È stato il più veloce nella gara di Ostia. L’ultima tappa del Lazio Cross per altro ha consegnato altre due maglie a Lorenzo, tra cui quella di campione provinciale che vanno ad aggiungersi al suo ricco palmares sportivo. Da annotare anche una vittoria il 19 aprile a Barletta, in Puglia. E così mentre la città etrusca festeggia il più piccolo dei fratelli Ferraro, i riflettori sono puntati anche su Santiago che ha disputato la sua prima gara da professionista in Croazia nella gara internazionale su strada riservata agli Under 23 mostrando le sue abilità nel gruppo. A Parenzo, in una delle classiche croate più attese sulla costa dell’Istria, il corridore etrusco si è messo in mostra. Ora sarà impegnato fino al 4 maggio nel giro di Turchia assieme ai compagni di battaglia.

«Commentare risultati positivi da parte degli sportivi della nostra città è sempre un motivo di soddisfazione, fa ancor più piacere farlo quando a raggiungere i traguardi sono due giovanissimi fratelli», commenta l'assessore allo Sport, Manuele Parrocciniò. «Seppur ricordato solamente in occasione delle grandi rassegne nazionali o internazionali come il Giro d’Italia e il Tour de France, il ciclismo è uno sport che ha radici antiche e che nella storia in tante occasioni ha visto il tricolore italiano arrivare primo al traguardo. Senza voler fare alcun volo pindarico e senza volerli sovraccaricare di alcuna responsabilità, a Lorenzo e Santiago faccio i miei migliori auguri, certo che guidati e spinti dalla loro passione per la disciplina potranno raggiungere traguardi di grande prestigio». «Sin dal mio insediamento in giunta – conclude l'assessore – ho avuto occasione di conoscere tantissime realtà sportive della nostra città e altre ancora ne continuerò ad incontrare nelle prossime settimane. I risultati che sempre raggiungono nelle varie competizioni a cui partecipano rappresentano uno sprone anche per me come Assessore al fare tutto il possibile per promuovere e fare il più possibile per sostenerli e fare di Cerveteri una città amica dello sport».

