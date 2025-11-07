CIVITAVECCHIA – È stata fissata al 3 marzo prossimo l’udienza preliminare sul caso del project financing legato alla realizzazione degli oltre tremila loculi all’interno del cimitero di via Braccianese Claudia.

Come si ricorderà, infatti, oltre alla giustizia amministrativa, con i ricorsi al Tar del Lazio prima e al Consiglio di Stato poi, anche la magistratura aveva acceso i riflettori sulla vicenda, con visite a Palazzo del Pincio e indagini da parte della Guardia di Finanza.

Oggi l’inchiesta è chiusa, con la richiesta di rinvio a giudizio - da discutere in sede di udienza preliminare - per un ex dirigente del Comune e responsabile unico del procedimento, e per un imprenditore civitavecchiese.

Il pubblico ministero Alessandro Gentile ha ipotizzato, per loro, il reato di presunta corruzione. Per l’imprenditore, inoltre, è ipotizzato anche il reato di intralcio alla giustizia per aver proposto ad uno studio tecnico di ritirare la denuncia da cui era da fatto partita l’indagine delle fiamme gialle, in cambio di denaro.

Indagine che avrebbe ipotizzato uno scambio di circa 36.600 euro con il dirigente comunale che, secondo quanto ipotizzato dalla magistratura, avrebbe agevolato l’associazione temporanea di imprese rappresentata dall’imprenditore dopo che quest’ultimo avrebbe effettuato tre distinti versamenti a favore di una società di cui lo stesso dirigente era presidente. In questo modo l’Ati risultata poi aggiudicataria, avrebbe ottenuto i pareri favorevoli rispetto all’Ati concorrente, che si sarebbe poi rivolta anche alla giustizia amministrativa.

