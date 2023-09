MONTEFIASCONE – Sabato 16 settembre alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale di “Locanda Infanzia. Spazi, idee e attività per i bambini e la comunità educante” presso il casale, sede e fulcro del progetto, sito in via Paternocchio snc.

Il progetto, vincitore del bando “Comincio da zero – servizi educativi e di cura per la prima infanzia” è stato selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Locanda Infanzia è un polo educativo per la fascia 0-6, spazio di ricerca e formazione aperto a genitori, insegnanti e operatori culturali e centro per il rafforzamento della comunità educante nei distretti territoriali VT1, VT2 e VT3 convolgendo anche i comuni di Viterbo e Tarquinia. L’invito a partecipare è rivolto alle famiglie, agli educatori, agli operatori sociali e culturali del territorio e ai soggetti del terzo settore che operano nella zona. «Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo - spiega - Giuseppe Antelmo dal coordinamento Locanda Infanzia - Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org.

