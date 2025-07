Vicenda della morte della 17enne Lisa Federico: assolti dal giudice per le indagini preliminari i medici Rita Maria Pinto e Pietro Merli. La storia giudiziaria, però, non si esaurisce qui perché i genitori di Lisa hanno presentato un esposto contro i periti del gup per falso. Di questa triste storia se n’è parlato a lungo. Lisa Federico, figlia adottiva della soprintendente per l’Etruria meridionale Margherita Eichberg e di Maurizio Federico era arrivata in Italia nel 2009. La ragazza fu sottoposta, circa due mesi prima della sua scomparsa, al trapianto di midollo osseo e si sentì subito molto male dopo che le furono sottoposti alcune centinaia di millilitri di globuli rossi non compatibili. L’assoluzione dei due medici che effettuarono il trapianto di midollo osseo, però, non esaurisce i contenziosi giudiziari. Margherita Eichberg e Maurizio Federico hanno presentato un esposto contro i periti del Gup per falso. Sulla loro perizia poggi l’assoluzione dei due medici. Ma nel loro esposto dei due coniugi lamentano “condotte discutibili, contrarie alle corrette regole cliniche e prive della minima cautela verso un paziente che non necessitava affatto di un intervento urgente come quello eseguito”.

Tale esposto, ora, è stato fatto suo dal pm Polidori che ha aperto un altro filone d’inchiesta.