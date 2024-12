CIVITAVECCHIA – Sale il numero di migranti tratti in salvo dalla Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, diretta a Civitavecchia.

L’imbarcazione ha effettuato ulteriori interventi di salvataggio arrivando ad un totale di 178 persone a bordo, la previsione dell’orario di arrivo è aggiornata alle 9,30 di questo sabato.

Dei 178 migranti 96 sono uomini, di cui 7 minori non accompagnati, e 8 donne di cui 4 minori non accompagnati.

IL SALVATAGGIO DI IERI – La Life support ha portato alle prime luci dell’alba di oggi a termine un’operazione di soccorso di 74 persone a bordo di due imbarcazioni in difficoltà in acque internazionali nella zona SAR maltese. A bordo del primo natante si trovavano 41 persone, 33 erano sul secondo. L’avvistamento delle due imbarcazioni è avvenuto durante le prime ore del mattino, verso le 5 dal ponte di comando, tramite radar. Il salvataggio, iniziato alle 5.30, si è concluso con il trasferimento in sicurezza dei 74 naufraghi a bordo della Life Support alle 6.20 circa. Tra i soccorsi vi erano cinque donne e cinque minori non accompagnati. I naufraghi provengono da Sudan, Siria, Egitto, Iraq, Pakistan, Bangladesh, paesi colpiti da guerre, povertà e insicurezza economica e politica. Dopo aver completato il soccorso e aver informato le autorità competenti è stato assegnato alla nave il porto di Civitavecchia come porto di sbarco.

