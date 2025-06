TARQUINIA - Oggi pomeriggio alle 18, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” in via Umberto I, 34, si terrà il secondo incontro della rassegna estiva “Librando”, promossa dalle associazioni culturali aderenti al Patto per la lettura con il sostegno del Comune di Tarquinia. Sarà ospite Evelina Proli che presenterà il suo ultimo romanzo “L’odore della salvezza” (Morellini, 2025): una storia intensa che indaga i legami familiari, la memoria e le possibilità di rinascita. A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Raffaele Di Gaetani. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca comunale. Il pomeriggio sarà impreziosito da interventi musicali a cura della cantante Eva De Santis, che interpreterà brani ispirati ai temi del libro.

