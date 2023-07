Antonio Bellucci, classe 1945 e ex facchino della Macchina di Santa Rosa “Volo d’angeli” di Giuseppe Zucchi, ha messo a disposizione dell’associazione ex Facchini di Santa Rosa il suo “ciuffo”.

A ricevere il gradito omaggio il neopresidente ex facchino Stefano Santucci insieme al suo vice Marco Pallucca.

Tra i principali obiettivi della nuova associazione è, in particolare, quello di conservare e valorizzare l’esperienza e le testimonianze orali degli ex Facchini, in generale conservare e valorizzare le documentazioni storiche, i riti, le musiche e i suoni, le narrazioni tradizionali e i racconti dialettali. «Decine e decine le nuove iscrizioni che stiamo ricevendo ogni giorno», fanno sapere dall’associazione.

Possono iscriversi tutti coloro che si vorranno impegnare per il raggiungimento degli scopi previsti nello statuto. Nello specifico potranno essere soci tutti gli ex Facchini delle Macchine di Santa Rosa compresi quelli delle cosiddette mini macchine. Inoltre, nella misura massima del 20 % del totale degli iscritti, potranno presentare domanda di ammissione all’associazione anche altri soggetti portatori degli stessi interessi, per esempio gli ideatori e costruttori delle diverse Macchine di Santa Rosa, compresi quelli delle mini macchine, i sacerdoti e tutti coloro che abbiano preso parte, a diverso titolo, ai trasporti o alle festività di Santa Rosa da Viterbo.