S. MARINELLA – Si è tenuto ieri l’altro, presso la sala conferenza della Chiesa del Carmelo, il convegno organizzato dalla locale sezione della Lega, sul decreto governativo Salva Casa, un tema fondamentale per il territorio e per tanti residenti, un sostegno ai cittadini e alla crescita economica. Il decreto Salva Casa semplifica la gestione di alcune difformità edilizie, riducendo costi e burocrazia. Questa misura non solo garantisce certezza giuridica e valorizza il patrimonio immobiliare, ma contribuirà anche a rilanciare il settore e il mercato immobiliare, favorendo investimenti e compravendite. “Un grande grazie all'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – ha detto coordinatore locale della Lega Maddaloni - alla capogruppo Laura Cartaginese , al consigliere di Città Metropolitana Antonio Giammusso, ad Angelo Valeriani, Luca Quintavalle, Roberto Menasci e Libera Prencipe, per la loro presenza e il contributo al dibattito. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine ai coordinatori dei partiti di centrodestra Alex Cosimi e Giampiero Rossanese, per la loro partecipazione e il sostegno. Un saluto e un ringraziamento speciale anche ai consiglieri comunali Roberto Angeletti, Domenico Fiorelli, Alina Baciu e Ilaria Fantozzi , che con il loro impegno contribuiscono quotidianamente alla crescita e al benessere della nostra comunità. Ringrazio tutti gli amministratori locali, i consiglieri comunali e i professionisti che sono intervenuti, così come i tanti cittadini di Santa Marinella e delle città limitrofe che hanno partecipato numerosi. L'alta partecipazione dimostra quanto questo tema sia sentito e fondamentale lavorare insieme per offrire risposte concrete ai cittadini. La Lega è e sarà sempre in prima linea per difendere il diritto alla casa e garantire soluzioni reali”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA