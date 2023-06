BARBARANO ROMANO - Rai Isoradio ha fatto tappa a Barbarano Romano, mercoledì 7 giugno, in diretta dalle 11 alle 12 con il programma dei territori tra la gente, “Le Casellanti”. A condurre Ivan Cardia. La grande scommessa di portare la radio in mezzo alla gente e renderla protagonista nella valorizzazione del territorio.

Il programma, che va in onda dal lunedì al venerdì è una vera vetrina per i territori. Una scommessa quella di far conoscere i borghi attraverso il racconto delle persone che quella località la vivono tutti i giorni, riuscendo ad incuriosire gli ascoltatori verso le bellezze e le particolarità che ogni territorio offre, invogliando a visitare quel luogo. Si sono toccate tante tematiche da quella culturale, archeologica e naturalistica con il fiore all’occhiello del parco regionale Marturanum fino ad arrivare al lato enogastronomico, grazie alla presentazione dei tipici piatti barbaranesi. Il tutto con un registro simpatico, leggero, ricco di energia, trasversale. Facendo uscire il lato più bello di ogni persona, quello umano e della genuinità. Gli ulteriori contenuti, sfuggiti agli occhi degli ascoltatori radiofonici, vengono poi proposti tramite un video clip di 2 minuti realizzato da Ivan Cardia, capace di creare un fluido mix delle interviste immortalate durante la passeggiata lungo il paese da divulgare sui canali social. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini e le associazioni del territorio che hanno collaborato in questa fantastica giornata di promozione. Si crea così una “radio che si vede”.