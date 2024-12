S. MARINELLA – Questa sera alle 21 negli spazi del castello di Santa Severa si terrà l’evento "Le Stelle nel Castello", un prestigioso torneo di bridge organizzato dall’associazione sportiva Klover Bridge. La manifestazione è promossa dalla Regione Lazio, assessorato alla cultura in collaborazione con la società in house Lazio Crea. Questo evento si pone l'obiettivo di promuovere il bridge come sport della mente e di diffondere la passione per questa disciplina riconosciuta dal CONI in tutto il territorio nazionale e dal CIO a livello mondiale. L'evento è aperto a tutti, con un'attenzione speciale ai giovani, la partecipazione sarà gratuita per gli Under 40, con l'intento di incentivare l'interesse verso gli sport della mente anche tra i più giovani. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della Federazione Italiana Gioco Bridge e al contributo fondamentale della Regione Lazio, fortemente impegnata nel promuovere politiche sportive per i giovani. La Federazione Italiana Gioco Bridge, fondata nel 1937, rappresenta il bridge in Italia. Con oltre 15mila tesserati e una diffusione capillare nelle scuole e nelle associazioni sportive dilettantistiche, si distingue come una delle federazioni sportive più attive a livello nazionale. Grazie ai numerosi studi scientifici condotti nel Paese e all’estero, è stato dimostrato che il bridge potenzia le capacità cognitive, migliora la memoria e riduce il rischio di demenza senile negli anziani. Tra i giovani, favorisce lo sviluppo intellettuale e sociale, rendendolo uno strumento educativo di grande valore. L'evento sarà un'occasione per vivere una giornata di competizione e convivialità, offrendo l'opportunità di confrontarsi con appassionati di ogni livello in un sito storico come il castello di Santa Severa. L’iniziativa ha come unici scopi la promozione sociale e la diffusione dei valori del gioco del bridge, come strumento per potenziare le capacità cognitive e promuovere l'interazione sociale.