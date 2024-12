CERVETERI - Per il primo cittadino «rappresentano un importantissimo punto di riferimento». Sono i volontari delle guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri. In totale sono 22 i volontari che nei giorni scorsi hanno prestato giuramento. Diciannove di loro erano già in servizio. Gli altri 3 hanno terminato il corso e ora sono pronti a scendere in campo. «Nelle scorse settimane - ha detto il sindaco Gubetti durante la cerimonia di giuramento - con una delibera di Giunta abbiamo ufficialmente riattivato la collaborazione tra l'amministrazione e questo corpo di volontariato e sicurezza ambientale, fondamentale in tantissime attività».

Tra quelle messe in evidenza dal sindaco c'è sicuramente quella legata alla lotta all'abbandono dei rifiuti. Fari puntati anche sulla tutela degli animali. «Il loro è un servizio prezioso di formazione e informazione per tutti i cittadini che possono trovare in loro un punto di riferimento professionale su tante attività legate alla tutela degli animali e dell'ambiente», ha aggiunto Gubetti che ricordato come i volontari delle guardie ecozoofile siano «dei veri e propri pubblici ufficiali» che prima di scendere in campo, «hanno svolto e continuano a svolgere anche una volta diventati effettivi, continui corsi di formazione e preparazione».

«Il settore di cui si occupano infatti è estremamente ampio, soprattutto in materia legislativa: sono certa che così come sempre avvenuto, con la loro conoscenza ma soprattutto con il grande amore che hanno per Cerveteri e per il bene comune, continueranno ad essere il valore aggiunto che da sempre rappresentano per la macchina amministrativa, per la nostra Polizia locale, con la quale collaborano con quotidianità e per la città tutta. A loro tutti, a nome mio e dell’amministrazione comunale tutta, il più sentito augurio di buon lavoro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA