CIVITA CASTELLANA – Sabato prossimo alle 9,30 presso la Sala Convegni “Alberto Trocchi” della Curia vescovile di Civita Castellana (piazza Giacomo Matteotti, 27), si terrà un incontro pubblico sul tema: “Lavoro, impresa e dignità umana. Leggere i segni dei tempi nell’anno del Giubileo 2025”. Ne dà notizia don Luciano Cinelli.

L’iniziativa, organizzata dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Civita Castellana, prende spunto dall’anno del Giubileo 2025 in corso, per offrire a tutti una preziosa occasione di confronto e di dibattito su un tema, quale quello del lavoro, che è sempre più centrale in questi ultimi decenni, caratterizzati da una globalizzazione, che spesso, non viene declinata con l’alto valore della dignità umana e della sua promozione attraverso il lavoro. L’incontro è rivolto a tutti, ma in particolar modo agli imprenditori che, domenica 4 maggio, hanno celebrato il Giubileo a Roma, e al mondo operaio del distretto industriale dei Comuni di Civita Castellana, Castel S. Elia, Nepi, Faleria, Corchiano, Gallese, Fabrica di Roma. L’invito è stato esteso ai Sindaci e ai Parroci dei Comuni interessati.

Aprirà i lavori il vescovo Marco Salvi, seguiranno gli interventi di Carlo Cefaloni (Consulta Nazionale del Lavoro-Conferenza Episcopale Italiana), Augusto Ciarrocchi (Presidente Confindustria Ceramica), Marco Colacicco (Presidente della Mittel), Franco Ferrazza (Consulente HR e Coach), Emanuele Cicuti (Docente della Pontificia Università Salesiana e Direttore del Progetto “Desiderio di Barbiana”. Modera: Sergio Amici (Coordinatore della Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro).

