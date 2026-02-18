LADISPOLI – Il restyling dei marciapiedi del centro urbano sono partiti ma per i residenti procedono a passo lento. Ecco perché chiedono celerità negli interventi riscontrando disagi alla viabilità e la mancanza di parcheggi, un film visto e rivisto nel salotto urbano ladispolano. «Sono passati svariati giorni ormai – è la presa di posizione del signor Leonardo – da quando si è chiuso un buon tratto di strada, ma i lavori non sembrano andare avanti. Mi sembra assurdo che un’arteria così importante del centro città densamente abitata abbia un cantiere fermo». Altri abitanti hanno chiesto invece al Comune di procedere con i cantieri non su entrambe i lati della via ma a passo alternato proprio per lasciare un po' di spazi per le vetture. Una richiesta però ormai non più fattibile considerata la presenza delle transenne. Tuttavia sarebbe stato il maltempo di questo ultimo periodo a rallentare le operazioni di rifacimento dei marciapiedi avviati ufficialmente lo scorso 2 febbraio. In particolare i tratti interessati sono via Fiume, via Palermo, via La Spezia e via Napoli. Un progetto invocato da anni considerato l’ammaloramento di intere zone con conseguenti rischi per i pedoni, specialmente nelle ore serali quando l’illuminazione non è sempre efficiente in tutti i quartieri centrali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA