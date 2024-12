VETRALLA - Talete Spa avvisa che domani (20 febbraio) verrà effettuata una importante manutenzione.

Per questo si renderà necessario interrompere il servizio idrico dalle ore 8.30 alle ore 13. Vista l’ubicazione dell’intervento tecnico, verrà disposta la chiusura al traffico veicolare tra via dei Peschi e via degli Ulivi.

In fase di ripristino del flusso - avvisa Talete - potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e casi di abbassamento di pressione.

