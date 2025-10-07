PHOTO
MONTALTO DI CASTRO - Poste Italiane ha annunciato che l’ufficio postale di Montalto di Castro (via Adriatica 12) resterà chiuso al pubblico dal 18 ottobre 2025 al 14 febbraio 2026 per lavori di ristrutturazione. Per garantire il servizio sarà attiva una struttura provvisoria adiacente all’ufficio postale, operativa dal 28 ottobre 2025 al 6 febbraio 2026 con i seguenti orari: dal lunedì al sabato: 8.20 – 13.35
«Al fine di consentire le operazioni di allestimento e disallestimento della struttura temporanea - fa sapere Poste italiane - nei giorni dal 18 ottobre al 28 nonché dal 09 febbraio 2026 al 13 febbraio 2026 la clientela potrà rivolgersi all'ufficio limitrofo di Pescia Romana, situato in via dei Lillà 9, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45, dotato di Atm fruibile dalle 07:00 alle 22:00».
«Presso tale ufficio - aggiungono dalle Poste - sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto,...)».
Inoltre, Poste Italiane ricorda che la clientela potrà fruire anche dell'ufficio postale vicino: Tarquinia, situato in via Tarconte 9 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35 e sabato dalle 8:20 alle 12:35. L'ufficio postale di Montalto di Castro riaprirà regolarmente il 16 febbraio 2026, salvo imprevisti.
