SANTA MARINELLA – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Monacella 20 a Santa Severa resterà chiuso da oggi, lunedì 12 gennaio, a lunedì 19 gennaio per interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto idrosanitario. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà alla clientela di Santa Severa la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate in giacenza per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di via Aurelio 295 a Santa Marinella, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. La sede di Santa Marinella è dotata di Atm Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. L’ufficio postale di Santa Severa riaprirà, salvo imprevisti, martedì 20 gennaio con i consueti orari.
