LADSIPOLI - Sostituzione di un ponte nei pressi di Marina di Cerveteri e impermeabilizzazione di quello sul Rio Vaccina e stop ai collegamenti diretti tra Civitavecchia e la Capitale. Interruzione di 72 ore sulla tratta ferroviaria Fl5. Lo stop è in programma dal 14 al 16 luglio e vedrà una interruzione del servizio, su ferro, tra Ladispoli e Civitavecchia. Così i pendolari che dovranno proseguire il viaggio da o per Civitavecchia (o viceversa per Roma) potranno usufruire dei bus sostitutivi che partiranno da via Amalfi a Ladispoli e al parcheggio della stazione a Civitavecchia. Per diminuire i disagi saranno previste delle corse no stop e altre con tutte le fermate, mentre i treni sulle tratte restanti aperte - spiegano dal Comitato pendolari della Fl5 - non subiranno variazioni. «Confidiamo che anche per la Fl5 Trenitalia fornisca quanto prima le fiches orarie del periodo interessato che condivideremo» hanno proseguito ancora dal comitato pendolari. Novità anche per quanto riguarda la richiesta dei pendolari di non sospendere treni al mattino durante il periodo estivo (quando cioè molti romani si trasferiscono sul litorale e hanno comunque esigenza di spostarsi in treno per motivi di lavoro). «Accogliendo parzialmente le richieste nostre e del comitato - spiegano - tra le riduzioni estive la sospensione del primo treno del mattino per Roma è limitata alla settimana del ferragosto e alla successiva».

LAVORI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, LA VIABILIT DAL 14 AL 15 LUGLIO

Durante il periodo di interruzione della tratta Fl5 il Comune ha predisposto il divieto di fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari) su via Amalfi. Qui sarà istituito anche il senso unico di circolazione in direzione via Tarante. Divieto di sosta a piazzale Roma (lato sinistro direzione via Taranto), dall'intersezione con viale Italia fino all'intersezione con via Spinelli (con l'esclusione dei bus navetta autorizzati). Obbligo di svolta a sinistra, su via Spinelli, all'intersezione con via Taranto. Su viale Italia obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con piazzale Roma. Divieto di fermata su ambo i lati in via Taranto (dall'intersezione con via Spinelli fino all'intersezione con via Cagliari). Su piazzale Roma istituito il senso unico di circolazione in direzione via Taranto.

