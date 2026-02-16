RONCIGLIONE - La Provincia di Viterbo informa che è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del tratto della Strada provinciale 39 “Valle di Vico” compreso tra il km 4+650 e il km 11+165, nei territori comunali di Caprarola e Ronciglione.

La chiusura sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 16.30 nelle giornate di mercoledì 18 febbraio, giovedì 19 febbraio e venerdì 20 febbraio. Si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante rafforzamento corticale della scarpata stradale in corrispondenza del km 5+500, a seguito dello smottamento verificatosi nel dicembre 2024 sul versante di Monte Fogliano. L’intervento permetterà il ripristino completo delle condizioni di sicurezza della carreggiata e della viabilità. Durante le fasce orarie di chiusura, il traffico sarà deviato come segue: direzione San Martino al Cimino – Ronciglione: deviazione dalla SP 81 Croce di San Martino sulla SR Cimina (Passo Montagna); direzione Ronciglione – Viterbo: deviazione sulla SR Cimina; direzione SS2 Cassia – Ronciglione: percorso alternativo attraverso la SP 87 Accesso Lago di Vico, con obbligo di direzione Punta del Lago/Rio Vicano.

