CERVETERI - «La Società Acea Ato 2 ha appena reso noto al Comune di Cerveteri che nella giornata di giovedì 17 luglio dalle 08 alle 18 si potrebbero verificare mancanze d'acqua o abbassamenti di pressione in località Pian della Carlotta». Lo ha reso noto la sindaca, Elena Gubetti e la comunicazione è arrivata dopo la decisione di realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'efficienza del servizio nella frazione Sasso. Nel dettaglio, le strade interessate dal possibile disagio, sono via Pian della Carlotta, via delle Terme Calidae e via Orti della Paola. «In questa giornata – prosegue il primo cittadino di Cerveteri -, proprio in via Pian della Carlotta, intersezione con via Orti della Paola sarà posizionata un'autobotte di acqua potabile a servizio della cittadinanza. Per urgenze o necessità, è possibile contattare il numero verde 800130335».

