CIVITAVECCHIA – Mattinata di passione, quella di oggi, per gli automobilisti diretti in centro. A causa dei lavori in corso tra via Cialdi e viale Garibaldi, infatti, attorno alle 8 il traffico è andato in tilt, con code e viabilità bloccata. Disagi per chi doveva arrivare in porto e per chi doveva attraversare il viale per arrivare in zona corso Marconi e via XVI Settembre.