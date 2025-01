FIUMICINO - In protesta davanti al Comune: nella giornata di ieri dipendenti del Tpl di Fiumicino sono tornati a far sentire la propria voce. Una rappresentanza dei lavoratori e dei sindacati, infatti, si è riunita davanti all’ingresso in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, per protestare contro i ritardi nei pagamenti degli stipendi da parte dell’Azienda Trotta. La situazione, che si è protratta per diversi mesi, ha causato preoccupazione tra i dipendenti, che hanno manifestato il loro malcontento.

L’Aassessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia, che in passato aveva già preso posizione a favore dei lavoratori attraverso lettere di richiamo all’azienda e numerose telefonate, ha incontrato i dipendenti, rassicurandoli sul fatto che l’Amministrazione Comunale farà tutto il possibile per evitare che simili disagi si ripetano in futuro.

«L’Amministrazione Comunale ha fatto tutto il possibile per intervenire nei confronti dell’azienda e sollecitare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che è stato determinante per autorizzare i pagamenti agli stipendi dei dipendenti da parte del Comune di Fiumicino. L’azienda ha trattenuto il DURC per circa sei giorni, ma dopo averlo ricevuto, abbiamo provveduto prontamente alla liquidazione. Però, è stata l'azienda stessa a procedere con il pagamento degli emolumenti. – ha dichiarato l'assessore - Abbiamo fatto chiarezza con l’azienda, insistendo sul fatto che simili situazioni non devono ripetersi.

Il presidente dell’Azienda, Ing. Trotta, ha confermato che non ci saranno nuovi ritardi ma l’amministrazione continuerà a rimanere vigile affinché la promessa fatta dall'azienda nei confronti dei lavoratori venga rispettata».

Durante la stessa mattinata, Caroccia aveva anche tenuto una riunione con e il titolare della ditta Trotta S.p.a. durante la quale si è discusso dei problemi relativi al trasporto pubblico locale.

«Il focus della riunione è stato il mancato pagamento degli stipendi. Dopo aver superato i disagi legati alla parte burocratica, l’azienda Trotta ha provveduto nei giorni scorsi a trasmettere il flusso per finalizzare gli accrediti in favore dei dipendenti. – dichiara l’aassessore Caroccia –. Ringrazio ancora una volta i dipendenti della ditta che, nonostante il disagio, hanno continuato a lavorare in modo professionale e responsabile.

«Durante l’incontro ho fatto presente al titolare della ditta alcune problematiche legate alla linea 1 e 10 che andrebbe potenziata nella fascia oraria di rientro dei pendolari. Ho chiesto di sincronizzare la linea di collegamento con l’orario d’uscita degli studenti dell’Istituto Agrario di Viale Maria a Meccarese».