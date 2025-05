MONTEFIASCONE – Una nuova operazione di controllo sul territorio ha portato alla chiusura temporanea di un ristorante-pizzeria situato nel centro abitato di Montefiascone, in provincia di Viterbo. L’intervento, condotto dai Carabinieri del Comando provinciale in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Viterbo, ha fatto emergere gravi irregolarità in materia di lavoro e sicurezza igienico-sanitaria.

Durante l’ispezione, i militari hanno accertato la presenza di quattro lavoratori, tre dei quali completamente privi di contratto di assunzione. Una condizione che, oltre a costituire una violazione delle norme sul lavoro, espone i dipendenti a gravi rischi in caso di infortunio o controversie. Per questa infrazione sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro e disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale.

Contestualmente, il personale del NAS ha eseguito verifiche strutturali e igienico-sanitarie all’interno dei locali del ristorante, rilevando criticità significative: sporcizia diffusa, mancanza di adeguata manutenzione e conservazione degli alimenti, oltre a carenze strutturali nei locali destinati alla preparazione dei pasti. A seguito di tali rilievi, è scattata una sanzione ulteriore di 1.000 euro e la segnalazione del caso alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Viterbo, che potrebbe ora disporre ulteriori accertamenti o misure.

“Tale attività – si legge in una nota ufficiale dell’Arma – oltre a dimostrare l’efficacia della sinergia tra le diverse articolazioni dei Carabinieri, si inserisce nel quadro delle direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’obiettivo prioritario è quello di prevenire incidenti nei luoghi di lavoro e di contrastare comportamenti illeciti che ledono la dignità e i diritti dei lavoratori”.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli finalizzato a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle norme nel settore della ristorazione, particolarmente delicato per l’impatto diretto sulla salute pubblica.