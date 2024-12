SANTA MARINELLA – Lavatrice in fiamme in un appartamento di Santa Marinella, in via 4 Novembre, all’altezza dell’incrocio con via San Gabriele. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono prontamente intervenuti con l’equipaggio della 17A e l’autoscala S17.

L’incendio partito dalla lavatrice, si è propagato alla caldaia situata all’interno di uno sgabuzzino ricavato nel balcone dell’appartamento situato al secondo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco con l’ausilio dell’autoscala sono saltati all’interno del balcone e hanno subito avviato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, ormai molto sviluppate, avevano interessato l’ampia tenda da sole che era installata sul terrazzo e avevano iniziato a lambire anche le finestre dell’appartamento.

Il rapido spegnimento dell’incendio ha permesso di evitare che il fuoco entrasse nell’intero appartamento. Fortunatamente non si sono registrai feriti. L’anziana signora residente nella casa è infatti riuscita a lasciare l’appartamento autonomamente.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia.

