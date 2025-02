SANTA MARINELLA - Il Comune della Perla del Tirreno, Città Metropolitana di Roma Capitale era presente al Salone Internazionale di Archeologia TourismA 2025, che si è tenuto a Firenze dal 21 al 23 febbraio nel Palazzo dei Congressi.

L’amministrazione ha partecipato con la promozione del territorio, esponendo materiale pubblicitario presso lo stand di Archeotheatron, che ha curato il workshop Tra cultura e spiritualità… aspettando il Giubileo, dove è stata illustrata l'attività del Museo del Mare e della Navigazione.

«Grazie a Piero Pruneti direttore di Archeologia Viva e all’amico Agostino De Angelis curatore del workshop organizzato da Desiree Arlotta di ArcheoTheatron presso il grande Salone dell'Archeologia e del turismo culturale di Firenze – dice l’archeologo Flavio Enei - nel Palazzo dei Congressi si sono alternate personalità del mondo dell'archeologia, del turismo e della comunicazione per evidenziare le eccellenze del nostro patrimonio culturale, un interessante annuale momento di conoscenza e di incontro per raccontare le idee per la valorizzazione della grande ricchezza italiana. Per il nostro Comune ho portato come esempio il castello di Santa Severa che, attraverso la pluridecennale attività del Polo Museale Civico, è stato scoperto e fruito da migliaia di persone. Una storia millenaria raccontata dal Museo del Mare e della Navigazione Antica e dal Museo del castello che insieme all'Antiquarium di Pyrgi in corso di riallestimento nella Manica Lunga a cura della Soprintendenza e della Sapienza Università di Roma, costituiscono uno straordinario polo museale sul litorale di Roma, a breve distanza dall'aeroporto internazionale di Fiumicino e dal porto di Civitavecchia. Un'occasione unica per lo sviluppo culturale, civile e turistico per il nostro comprensorio. Un complesso monumentale che non può essere trasformato in un albergo diffuso come qualcuno vorrebbe fare”.

