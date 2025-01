CERVETERI - È tornato operativo già da ieri, 8 gennaio, lo sportello bancomat dell'ufficio postale di Marina di Cerveteri. A comunicarlo è stata proprio l'azienda che, «scusandosi con i cittadini per i temporanei disagi» ha voluto evidenziare come abbia «provveduto tempestivamente ad avviare tutte le azioni necessarie al ripristino dell'operatività dell'Atm in tempi compatibili con l'entità del guasto e con il reperimento delle parti necessarie alla riparazione dello stesso». Dalle verifiche è inoltre emerso che il dispositivo «ha funzionato regolarmente fino alla mattina del 2 gennaio riprendendo l'operatività il 4 gennaio grazie all'esito positivo di un primo intervento tecnico». Poi il guasto il 6 gennaio «che ha richiesto un successivo intervento» con i tecnici che hanno sotituito «una parte meccanica del disposito, probabilmente danneggiata per un uso improprio o vandalico». Da Poste Italiane, inoltre ricordano come sia possibile usufruire anche degli sportelli di Cerveteri città e di Ladispoli.

