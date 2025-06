TARQUINIA - Tarquinia si prepara a vivere un fine settimana ricco di emozioni e di bellezza con due imperdibili appuntamenti culturali che daranno il via alla magica atmosfera de “La Notte dei Fiori” 2025, l’evento organizzato dal Comune di Tarquinia e dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia per celebrare il Corpus Domini e l’antica tradizione dell’infiorata. Venerdì 20 giugno, alle 18, all’auditorium San Pancrazio, si terrà l’inaugurazione della mostra “Espressione di un insegnamento nascosto” dell’artista Giovanni Calandrini, realizzata in collaborazione con Valentina Viola Guzzetti. Un percorso artistico che invita alla contemplazione, all’ascolto interiore e alla scoperta del “fuoco del cuore”, dove simboli, luci e segni diventano strumenti di una ricerca spirituale e creativa profonda.

“Attraverso le mie opere – scrive Calandrini – cerco di dare spazio a chi osserva. Che ognuno, trovando la propria identità riflessa nella luce dorata, scopra in sé il brivido da cui scaturisce la luce dell’anima”. A seguire, alle 21, il duomo si riempirà di armonie celesti, con un grande concerto per organo, tromba e voci, dal titolo “Fonte eterna di luce divina”, che darà voce alla musica sacra di ogni tempo. Protagonisti saranno i giovanissimi talenti del liceo musicale “Farnesina” di Roma, diretti dal maestro Cristina Nocchi, con la partecipazione di Luca Purchiaroni all’organo e Matteo Gentile alla tromba. Il repertorio attraversa i secoli, da Soto de Langa a Vivaldi, da Bach e Purcell fino a Hugo Wolf, Gounod, Fauré, Saint-Saëns e il contemporaneo John Rutter. Un viaggio musicale tra spiritualità e arte, esaltato dalle sonorità dell’antico organo Morettini, recentemente tornato all’antico splendore dopo un lungo restauro, uno degli strumenti più prestigiosi del Lazio.

Sabato 21 giugno “La Notte dei Fiori” entrerà nel vivo, trasformando Tarquinia in un incanto di profumi e colori: infiorate, artisti di strada, mercatini, visite guidate notturne e osservazioni astronomiche accompagneranno i visitatori in un’esperienza unica.

